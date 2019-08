Conto alla rovescia per la festa Patronale “San Bernardo Abate” a Roata Chiusani di Centallo

Da venerdì 16 a martedì 20 agosto, a Roata Chiusani torna la festa patronale di San Bernardo con cinque giorni di festa rivolto a tutti, grandi e piccini. La festa è organizzate dai volontari dell’Asd Acli Roata Chiusani e si svolgerà in piazza dei Caduti.

Inaugurazione venerdì 16 agosto alle 18.30 con gli “Aperitivi al bancone”, alle ore 20.00 cena a base di Paella, per chi vuole aderire il costo è di €15 su prenotazione (Marisa 392-3098814; Mario 347-8836505).

Altro appuntamento gastronomico la “Pizza sprint”, disponibile anche da asporto ed il servizio bar a cura dei volontari dell' Asd. Dalle 22.00 musica con il team di Radio Number One: si ballerà al coperto con la musica commerciale del Dj Marco Marzi.

Sabato 17 agosto al pomeriggio appuntamenti sportivi col la corsa non competitiva “Stra-Roata”: il ritrovo è previsto per le 16.00 in piazza Caduti, con percorsi differenziati per corridori, camminatori e bambini. L’appuntamento è promosso dall’Atletica Roata Chiusani e dall’Asd Acli Roata Chiusani. Alle 19.30 cena del podista sotto la struttura coperta. Dalle 18.30 torneranno gli “Aperitivi al bancone” e “Pizza sprint”, anche da asporto.

Dalle 21.00 Radio Number One concede il bis, stavolta con il “Fluo Party” animato dai Dj Mario Jay Bee e MarcoMarzi e dallo staff delle truccatrici.

Domenica 18 agosto, giorno della ricorrenza di San Bernardo, dalle 9.30 in avanti in via Caterina Benso, raduno dei “Motori d’epoca”, con auto, moto e trattori vintage, e la sfilata delle Auto d’Epoca per le vie della frazione. A seguire la Messa Solenne nella chiesa parrocchiale con la processione accompagnata dalla banda musicale di Villafalletto. Nel pomeriggio dalle 16.00 in avanti in piazza Caduti, stand di animazione per bambini a cura dei volontari della Croce Rossa di CentalloAlle 17.00 tornerà sul palco del cabaret il “Canta Roata”, rassegna musicale non competitiva che vedrà protagonisti vari talenti musicali del circondario. Il tema di quest’anno è “Un tuffo nel passato”, con grandi classici degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. All’ora di cena tornano gli aperitivi e la pizza, mentre dalle 21.00 si ballerà con il gruppo occitano dei “Lou Pitakatass”.

Lunedì 19 agosto dalle 19.30 tornerà la polentata, appuntamento gastronomico che nelle ultime edizioni ha sempre superato quota 2.000 partecipanti. I posti al coperto sotto la tendostruttura sono limitati, ed è richiesta la prenotazione e il pagamento anticipato per info tel. 392-3098814 Marisa, 347-8836505 Mario, 333-5780076. Dalle 21.00 serata per giovani ed adulti animata dal Dj Dario Viale. Martedì 21 agosto si concludono i festeggiamenti con gli aperitivi in piazza dalle 18.30 e la pizza dalle 20.00 A seguire ballo liscio sotto il cabaret con l’orchestra “Maurizio e la band” Alle 22.30, il “New Pyromusical Show”, spettacolo musicale con i fuochi d’artificio. Alle 23.30, si chiudono i festeggiamenti con il sorteggio dei numeri vincenti della lotteria roatese info ed elenco premi sul sito www.roata.it.