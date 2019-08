Il Gerbo di Fossano in festa in occasione di San Magno Martire

Prenderanno il via giovedì 15 agosto i festeggiamenti in onore di San Magno Martire in frazione Gerbo a Fossano.

Il primo appuntamento, giovedì 15 agosto, sarà alle ore 12.30 con il pranzo di Ferragosto, seguito alle ore 14 dall’intrattenimento per grandi e piccini a cura dell’associazione Bella Idea. Alle ore 17 prenderà il via lo snow party con Radio NumberOne e, alle 20, la cena a base di pizza, hamburger, salsiccia, e patatine no stop che sfocerà nella serata Radio NumberOne, alle ore 22, con Alien Cut, Marco Skarica e Marco Marzi.

Venerdì 16 agosto, alle ore 20 sarà possibile cenare a base di stinco alla birra del Birrificio Trunasse e trascorrere la serata, a partire dalle ore 22 con “Twenty – la musica di ieri, oggi e domani” con i Dj Don Paolo e Marco Gandolfo e la voce di Jay Di Maggio. Dalle 22.30 partirà anche la pizza no stop e la notte proseguirà, a partire dalle 24 con Dj Gabri.

Sabato 17 agosto il menu della festa, servito a partire dalle ore 20, sarà a base di fritto di pesce, seguito, alle ore 21, dalla serata latina con Dj Sergio e i Los Locos e, alle 22.30, dalle pizze no stop.

Domenica 18, alle ore 10, sarà celebrata la Santa Messa Solenne in onore di San Magno, seguita dall’aperitivo offerto dalla Pro Loco. A partire dalle ore 20 ci saranno pizze, hamburger, salsiccia e patatine no stop, seguiti, alle ore 22 dal Led Party di Radio NumberOne con Dj Marco Skarica e la voce di Marco Marzi.

Lunedì 19 agosto, alle ore 10, sarà celebrata la Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia, seguita dalla benedizione di auto e moto.

A patire dalle ore 15 prenderanno il via i divertimenti popolari per grandi e piccini, seguiti dalla merenda offerta dalla Pro Loco. Alle ore 20 ci sarà la serata dedicata al fritto di pesce, seguita, alle ore 21, dalla serata danzante con l’orchestra “Duo x Due” e, alle 22.30 dalle pizze no stop.

Martedì 20 agosto, alle ore 20 ci saranno le pizze no stop, seguite, alle ore 21.15 dalla sfilata moda bambino del negozio “Nuova Era” per la collezione autunno/inverno e, alle ore 22, ci sarà la serata danzante in compagna di Dj Oscar.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Cristian (349/3542937); Sergio (339/8005172) o Elio (349/7567080).