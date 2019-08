Paesana, tutti pronti a cantare le canzoni dei Nomadi con i Controvento

A Paesana sono già tutti pronti a cantare le canzoni dei Nomadi con i Controvento. Venerdì 16 agosto, dalle ore 21, la Tribute band è pronta a presentare un repertorio di brani che hanno fatto la storia della musica italiana e continuano a far sognare. Nella nuova tappa del tour, confluiranno tanti appassionati già carichi a molla per un live che si prospetta ricco di intensità sonore e forte impegno sociale.

Sul palco, allestito presso il ristorante New Wellington (via Reinaud, 20), saliranno Gigi Molino (voce), Kevin Nari (chitarra), Simone Baudino (batteria), Claudio Colombo (tastiere) e Diego Pisarra (basso) che per l'occasione servirà un menù di paella valenciana. In regia lo staff del gruppo per regalare al pubblico le più avvolgenti e moderne scenografie.