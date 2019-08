Notturna nel bosco, spettacolo di magia e laboratorio api per il dopo-Ferragosto di Pian Munè di Paesana

Con l'arrivo della luna piena, Pian Munè di Paesana propone, venerdì 16 agosto, la “Notturna nel bosco”, una suggestiva passeggiata nel bosco “La Trebulina”, adatta a tutti, con guida naturalistica, della durata di 60 minuti. La partenza è prevista alle ore 21.30, dal rifugio a valle, nei pressi dell’ampio parcheggio della stazione. L’attrezzatura necessaria comprende soltanto scarpe molto comode. Il costo è fissato in 4 euro a partecipante.

Sabato 17 agosto, alle ore 21.30, invece, andrà in scena una cena con spettacolo di magia sotto le stelle, con la presenza del mago Flinth. Cena e spettacolo costano 18 per gli adulti e 10 per i bambini. Il solo spettacolo costa invece 5 euro.

Domenica 18 agosto, in collaborazione con l'azienda agricola biologica VolAvia di Revello, sarà la volta di “Lo sai come fanno il miele le api?”, un interessante laboratorio didattico per bambini che inizierà alle ore 14 presso il rifugio a valle la partecipazione al quale è completamente gratuita.

Giova ricordare che nel mese di agosto i rifugi e la seggiovia saranno aperti tutti i giorni, mentre a disposizione ci sono un’area tende gratuita ed un Defender per il trasporto al rifugio a monte, per le cene in quota.

Per info e prenotazioni: 328.6925406, www.pianmune.it