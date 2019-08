Il 1 settembre mercatino a Pollenzo: aperte le iscrizioni

C’è tempo fino al 23 agosto per iscriversi e partecipare come espositore (hobbista o professionista) al mercatino dell’antiquariato minore, del collezionismo e dell’usato in programma domenica 1 settembre 2019 a Pollenzo, a Bra.



L’evento, occasione di incontro e scambio tra collezionisti, antiquari e trovarobe, si svolgerà dalle 8 alle 19 nelle vie e nelle piazze del Real Borgo e sarà garantito anche in caso di pioggia.



Gli interessati possono presentare domanda compilando l’apposito modulo scaricabile direttamente dal sito web del Comune di Bra, sezione Servizi e procedimenti/Cultura, dove è pubblicato anche il regolamento dell’evento. I modelli, potranno essere inviati all’indirizzo e-mail turismo@comune.bra.cn.it o consegnati direttamente all’Ufficio Turismo e Cultura del Comune, in piazza Caduti per la Libertà 20, presso Palazzo Mathis. Per maggiori informazioni relative al bando e alla compilazione dei modelli presentabili, contattare il numero 0172.430185.