Il "Pibe di Bari" Antonio Cassano fotografato a Limone Piemonte

Antonio Cassano, amato e discusso ex calciatore, barese di nascita, per molti l'erede di Baggio, è stato fotografato a spasso per le vie di Limone Piemonte.

Classe 1982, ha militato nella Roma, nel Real Madrid, nella Sampdoria e ancora al Milan, nell'Inter e nel Parma. E' stato anche attaccante della Nazionale, con la quale è arrivato secondo agli Europei del 2012.

Di recente l'attaccante barese ha dichiarato a Sportweek: "Al calcio ho dato solo il 40-50% di quello che potevo dare. Il calcio mi ha dato tanto, io invece gli ho dato poco".