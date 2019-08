A Bra i servizi di raccolta rifiuti si svolgeranno regolarmente, come da calendario, anche nel giorno di Ferragosto. L’Ecosportello di piazza Caduti per la Libertà 18, chiuso il 15 agosto, tornerà a disposizione della cittadinanza dal giorno successivo, 16 agosto, per segnalazioni, informazioni e prenotazione del ritiro ingombranti.

E’ possibile contattare l’ufficio scrivendo a ecosportello@strweb.biz o chiamando, negli orari di apertura, il numero 0172.201054.