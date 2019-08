L'Uncem invita a comprare in valle, ma nelle città tanti (non tutti) ipermercati aperti anche a Ferragosto

L'Uncem invita chiunque decida di trascorrere la giornata di Ferragosto in montagna ad acquistare nei negozi di valle, per aiutarli a vivere con un gesto concreto.

Questo significa anche: per un giorno non acquistate nei grandi supermercati della città. Città dove, ormai, si è sempre più abituati a fare la spesa tutti i giorni, tutto il giorno, festivi compresi.

Ma per la giornata di Ferragosto non sarà possibile farlo ovunque: Auchan a Tetto Garetto e IperCoop di via Cascina Colombaro saranno infatti chiusi in occasione del 15 agosto.

Saranno invece aperti il Conad di Borgo San Dalmazzo, che osserverà l'orario normale, il Carrefour di corso IV Novembre a Cuneo, che però chiuderà alle 21 invece che restare aperto tutta la notte e saranno aperti tutto il giorno i Mercatò di Cuneo, Alba e Bra.

Per gli altri supermercati del gruppo, in tutta la provincia, alcuni chiuderanno, altri invece saranno aperti solo in mattinata. https://www.mymercato.it/aperture-straordinarie/2019-08-15/piemonte/cn

Aperto dalle 8 aslle 20 Il Gigante a Manta, mentre sarà aperto solo in mattinata quello di Racconigi.