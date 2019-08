A Narzole dal 23 al 26 agosto c'è la Festa di San Bernardo: tutto il programma

La fine dell'estate significa per molti in Langa e Roero anche Festa di San Bernardo, da sempre momento molto sentito da residenti e turisti.

Ecco il programma dettagliato di questa edizione.

VENERDI 23 AGOSTO

Ore 21,30 “FESTEGGIANDO i 30!” CONCERTO della “FILARMONICA NARZOLESE” e della “BANDA MUSICALE ALPINA di CORNELIANO” in occasione del 30° anniversario della ricostituzione della “Società Filarmonica Narzolese”

Piazza Vittorio Emanuele

SABATO 24 AGOSTO

Ore 20,00 Cena “Fritto misto di Pesce” a cura del catering “Barbero”

Gradita la prenotazione ai numeri 348-4450929 e 340-2371852

Via Cavour e Piazza Vittorio Emanuele

Ore 20,30 Aspettando i “Balli Caraibici!” esibizione di Balli Latini della “Scuola Club Milord” di Fossano dei Maestri Sampò

Ore 21,30 SERATA CARAIBICA con “SERGIO DJ e I LOCOS”

Piazza Vittorio Emanuele

DOMENICA 25 AGOSTO

Festa dël Piemont

Piazzetta San Paolo (in caso di pioggia Salone Conferenze di Casa Balocco)

Ore 9,30 “Passaggio di consegna del Drapò del Piemonte” dal Comune di Noasca al Comune di Narzole per l’Edizione “FESTA del PIEMONTE 2019”

Ore 10,00 Consegna della “Costituzione Italiana” alla Classe 2001.

Ore 11,00 Celebrazione Solenne della SANTA MESSA in Onore del SANTO PATRONO e PROCESSIONE per le vie del paese e benedizione del Drapò del Piemonte, con la partecipazione della “Filarmonica Narzolese”

Ore 16,00 Musica & Balli folkloristici della tradizione piemontese con il Gruppo Folkloristico “CANALENSIS BRANDO”

Piazza Vittorio Emanuele II

Ore 21,30 Presentata da Elia Tarantino e Wlady Tallini “SFILATA di MODA dedicata agli Abiti da Sposa e Bouquet” Collezione autunno inverno Boutique Cherasco 83 e la partecipazione di Stilisti emergenti

LUNEDI 26 AGOSTO

Festa dei Commercianti Narzolesi

Ore 11,30 IVa Edizione “RICONOSCIMENTO AL LEGAME CON NARZOLE”

Consegna Attestati a Osteria Fricandò di Sissy e Mario e L’Oasi del Contadino di Maria Grazia Guariento

Alla presenza delle Autorità con la partecipazione della “Filarmonica Narzolese”

Piazzetta San Paolo

Ore 12,30 Pranzo Sociale al Ristorante “La Madonnina” Info e prenotazioni: 347-4592910

Ore 21,30 Serata danzante con l’orchestra Spettacolo “Le Bolle Blu”

Offerta dall’ “Associazione Commercianti di Narzole”

Tradizionale Festa degli Anziani presso “CASA FAMIGLIA”

Ore 15,00 Santa Messa

Ore 16,00 Festa degli Anziani

MERCOLEDI 28 AGOSTO

Ore 21,30 Serata di Danze e Balli occitani

organizzata e animata dall’Associazione “Narzole20”

Ala coperta di Palazzo Balocco

Durante i festeggiamenti verranno venduti i biglietti della LOTTERIA parrocchiale il cui ricavato sarà devoluto per il restauro dell’Organo in San Bernardo. Per tutta la durata dei festeggiamenti sarà attivo il servizio Bar della Pro Loco.Grande Luna Park in Piazza Papa Giovanni Paolo II (dal 23 al 28 agosto)

