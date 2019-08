Attraversando le Alpi del Mediterraneo: 70 chilometri da Tenda e Chiusa Pesio nella prima "Route del Marguareis"

Domenica 1 settembre 2019 avrà luogo la prima edizione de “La Route del Marguareis”, da Tenda (Francia) a Chiusa di Pesio (Italia), attraverso gli splendidi scenari delle Alpi del Mediterraneo e la rinnovata Ciclovia del Duca, in gruppo condotto da accompagnatori cicloturistici.

Si tratta di una manifestazione cicloturistica internazionale non competitiva, per ciclisti di montagna con buone capacità fisiche e tecniche, aperta alle E-Bike e alle Mountain-Bike muscolari.

Il percorso presenta uno sviluppo di 70 km e un dislivello positivo di circa m 2000. Sono previsti punti di ristoro e di assistenza con la possibilità di parziale ricarica delle e-bike.

Il percorso, inedito e sorprendente, si svolge lungo uno spettacolare itinerario alpino transfrontaliero, completato e reso fruibile solo ultimamente alle biciclette da montagna.

Sul lato francese, da Tenda, dopo La Brigue e il singolare Castel Tournou, si percorrerà la nuova pista di servizio per gli alpeggi fino ad intercettare la Via del Sale (Limone – Monesi). Successivamente sul versante italiano si proseguirà con l’attraversamento della Conca della Carsene e la discesa in Valle Pesio per la Ciclovia del Duca, pedalando sul tracciato dell’antica carrareccia militare.

La via è stata recuperata e rimessa a nuovo in questi mesi grazie all'entusiasmo di Armando Erbì, direttore di Conitours, coadiuvato dal Parco del Marguareis, gli Operai Forestali, amici chiusani ed appassionati.

L’intera traversata visita ambienti rupestri con rocce calcaree, estesi pascoli dominati dalla mole dolomitica della Punta Marguareis e dei suoi “satelliti”, aride zone carsiche di aspetto lunare ricche di fenomeni geologici, e valloni ruvidi e selvaggi, con vedute sulle Alpi Marittime e il Mare Ligure-Provenzale.

Iscrizioni, modulo di adesione e informazioni al tel. 0171.696206 e sul sito di CuneoAlps: https://www.cuneoalps.it/index.php/it/eventi/la-route-del-marguareis-1-settembre-detail

Quota di iscrizione “BASE” € 20, comprensiva di ristori e polentata finale, da versare on-line tramite carta di credito. Possibilità di noleggio e-bike € 60 e di transfer per trasporto bici e persone fino ad esaurimento posti al costo supplementare di 20 € a tratta a persona (al mattino da Chiusa di Pesio partenza ore 6.30 e ritorno a Tenda ore 21). La partecipazione è riservata esclusivamente a persone adulte che hanno compiuto 18 anni di età in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistico o non agonistico.