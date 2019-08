Cinema all’aperto: a Madonna Fiori “C’era una volta il principe azzurro”

E’ una divertente animazione per grandi e piccini la pellicola programma nel prossimo appuntamento della rassegna di cinema all’aperto di Bra “Periferia cuore della città”. L’appuntamento è per giovedì 22 agosto 2019 alle 21.30 nel quartiere Madonna Fiori, nei pressi dell’area sportiva, dove sarà proiettato “C’era una volta il principe azzurro”.

Dopo aver conquistato ben tre fidanzate di altissimo livello e respinto migliaia di innamorate, il principe decide di spezzare la maledizione conquistando il premio più irreale che ci sia: il Vero Amore. “C'era una volta il principe azzurro” si unisce ai film di animazione che fanno leva sulla conoscenza universale delle favole classiche, rovesciando però gli stereotipi di genere e le aspettative di ruolo.

Le prossime proiezioni in calendario sono il 29 agosto a Pollenzo con “Il verdetto” di Richard Eyre con Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead e il 5 settembre in piazza Caduti per la libertà, dove andranno in scena i documentari di Remo Schellino “Quando Bra era Regina di cuoi. Conciatori e concerie, un secolo di lavoro e di lotte” e "Giovanni Arpino, un realista romantico".

Ingresso libero e posti a sedere fino ad esaurimento. Maggiori informazioni su www.turismoinbra.it.