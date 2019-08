Langa medievale: quattro escursioni guidate per scoprirne monumenti e paesaggi

L’Associazione Langa Medievale, in collaborazione con Turismo in Langa, Associazione Terre Alte e con il contributo di Fondazione CRC, organizza quattro escursioni nei mesi di agosto e settembre per scoprire i monumenti storici all’interno del circuito di Langa Medievale e i paesaggi che caratterizzano il territorio dell’Alta Langa.

Le camminate saranno: sabato 31 agosto a Cortemilia, sabato 7 settembre a Sale San Giovanni, sabato 14 settembre a Castino e sabato 21 settembre ad Arguello. Ogni escursione terminerà con la degustazione di prodotti tipici locali.

Le escursioni saranno condotte dalle guide dell’Associazione Terre Alte che racconteranno la storia del territorio e delle meravigliose opere che s’incontreranno durante il percorso. Le escursioni termineranno con degustazioni di prodotti tipici. Gli itinerari in programma sono adatti a persone di ogni età, munite di adeguato abbigliamento e scarpe da ginnastica.

La durata delle escursioni è di circa 4 ore. Il costo di partecipazione è di 10 euro a persona e gratuito sotto i 18 anni. E’ possibile effettuare le prenotazioni sul sito www.terrealte.cn.it . Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.langamedievale.it , www.turismoinlanga.it , www.terrealte.cn.it , o scrivere una mail a info@terrealte.cn.it , o chiamare il numero 339 65 75 703.