Tre giorni di eventi a Sant'Anna di Valdieri per la Festa della Segale, alla XXVIII edizione

È tutto pronto per la XXVIII Festa della Segale che si svolgerà dal 23 al 25 agosto, a Sant’Anna di Valdieri, nel Parco naturale delle Alpi Marittime.



Tre giorni di eventi inaugurati da un omaggio a Nuto Revelli, di cui ricorre il centenario della nascita. Dalle interviste degli anni Settanta dello scrittore cuneese, pubblicate in “Il Mondo dei Vinti” e “L’anello forte”, Alice Brignone ha tratto ispirazione per scrivere “Lidia, storia di una masca”, spettacolo teatrale con la regia di Ermanno Rovella. Venerdì 23, l’"Accademia dei Filodrammatici" lo porterà in scena nello spazio coperto del Museo della civiltà della Segale, alle ore 21 (ingresso libero).

Sabato 24, nel pomeriggio, sfileranno per il paese i pifferai e tamburini di Sainte Maxime (Francia) e presso gli spazi esterni del Museo si potrà partecipare al mercatino di Ecomusei del Gusto, dedicato alla valorizzazione dei prodotti locali, un’occasione speciale per sperimentare insieme a panificatori, cuochi e artigiani come preparare pane e biscotti di segale, cucinare ricette della tradizione, trasformare lana, segale, lavanda e legno in preziosi manufatti.

L’appuntamento, replicato anche domenica tutta la giornata, è organizzato in collaborazione con il progetto Ecomusei del Gusto di cui sono partner, insieme a quello della Segale di Sant’Anna, quelli della Pastorizia (Pietraporzio), dell’alta Valle Maira e della Terra del Castelmagno. La Festa accoglierà a braccia aperte i bambini che potranno partecipare ai laboratori di Creando si Cresce. Sabato al Museo (dalle 15 alle 19), sarà proposto “Prezioso come l’oro” dedicato alla segale, mentre domenica nell’anfiteatro (ore 9) si svolgerà “Dal mare alla montagna: un piccolo viaggio attraverso i segni”. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti.

Alla sera si cambia ritmo, la festa entra nel vivo con Lou Seriol in concerto. Lo storico gruppo occitano “made in valle Stura” si esibirà dalle ore 21, nell’area manifestazioni.



Il primo appuntamento di domenica 25 è con la Passeggiata sui nuovi sentieri della Segale: gita con i guardiaparco animata dai musicisti cresciuti nel corso di organetto occitano organizzato dall’Ecomuseo della Segale in collaborazione con il maestro Silvio Peron. Appuntamento gratuito con ritrovo alle ore 9 al Museo.

La XVIII Festa della Segale domenica si manifesterà in tutta la sua ricchezza di eventi con mostre, esposizioni, mercatini, l’offerta gastronomica semplice, genuina e, per chi vorrà, vegetariana a cura della proloco oppure attraverso i menù a tema serviti dai ristoranti Balma Meris e La Casa regina (consigliata la prenotazione).

Queste sono solo alcune delle occasioni di intrattenimento e accoglienza del pubblico offerte durante la domenica che avrà il suo culmine con il tradizionale corteo storico pomeridiano (ore 14.30), la battitura della segale con le cavaglie e, infine, la musica.

A lanciare le prime note nell’aria e far muovere piedi e braccia a ritmo cominceranno i Jouvarmoni, diretti dal maestro Silvio Peron, e poi si continuerà con il Grande ballo con Autre Chant Band, formazione folk della Valle Susa per la prima volta a Sant’Anna di Valdieri.