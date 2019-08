Villanova Mondovì: contributi alle famiglie per l'abbattimento delle rette dell'asilo nido

Contributi alle famiglie per l'abbattimento delle rette dell'asilo nido per l'anno scolastico 2018/2019: questa è l'iniziativa varata dal Comune di Villanova Mondovì e divulgata mediante il proprio portale web ufficiale.

Il finanziamento potrà essere richiesto dai genitori dei bambini che abbiano frequentato l'asilo nido comunale nell'ultima annata (a tempo pieno o parziale), che il bambino abbia frequentato l'asilo nell'anno scolastico 2018/2019 per almeno 7 mesi (anche non consecutivi) e che abbiano sostenuto una spesa effettiva e documentata relativa alle rette di frequenza di almeno 3mila euro per il tempo parziale e 4mila euro per il tempo pieno .