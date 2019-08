Base d'asta da 25 euro al mese per gestire un bar di Saluzzo nell'area dei mercati agricoli in via Don Soleri

Giovedì 5 settembre alle ore 10 avrà luogo un pubblico incanto ad offerte segrete per la locazione dei locali ad uso bar situati in via Don Soleri, nell’area dei mercati agricoli.



Il canone annuale a base d’asta è stabilito in 300 Euro, corrispondenti a 25 Euro mensili.



Il Comune conferisce al locatario il godimento legittimo dell’immobile all’atto della stipula del contratto di locazione, con i diritti e le servitù attive e passive relative ancorché non apparenti, senza esclusione e riserve alcuna.



L’aggiudicazione sarà definitiva e avrà luogo anche in presenza di una sola offerta giudicata valida.



Il plico con i documenti richiesti e l’offerta di canone annuale con il quale il concorrente si impegna a locare il bar del Foro Boario dovrà essere recapitato al Comune di Saluzzo, esclusivamente mediante raccomandata, entro le ore 12 di mercoledì 4 settembre 2019.



Il bando di locazione, che contiene tutte le indicazioni necessarie per la presentazione dell’offerta, è consultabile sull’albo pretorio del sito istituzionale del comune di Saluzzo (www.comune.saluzzo.cn.it).