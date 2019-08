In fiamme un ettaro di bosco nei pressi di Garessio: vigili del fuoco e Aib sul posto

Intervento nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 14 agosto per i vigili del fuoco di Garessio e gli Aib di Priero per un incendio boschivo che si è propagato in regione Prossaldo.

Le due squadre dei vigili garessini intervenute sul posto intorno alle ore 17 hanno delimitato il perimetro evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente. Gli Aib di Priero sono intervenuti in loco per la bonifica della zona. L'incendio ha distrutto un ettaro circa di bosco.

La situazione al momento è sotto controllo.