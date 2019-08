Scontro tra auto e moto a Vinadio in via Goletta, centauro portato all'ospedale di Cuneo

Auto contro moto questa mattina, giovedì 15 agosto, in via Goletta, la strada che congiunge la strada militare con la statale nei pressi del ponte sullo Stura a Vinadio.

Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 11,30. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza del veicolo. Il centauro, di cui non si conoscono le generalità, è stato preso in cura da una medicalizzata del 118.

Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Cuneo per maggiori accertamenti. Non si conoscono al momento le sue condizioni.