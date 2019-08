A chi devo rivolgermi per imparare a ballare?

E' iniziato il conto alla rovescia: manca poco più di un mese all’inizio della nuova stagione di corsi per giovani e adulti. Appuntamento confermato per il 23 settembre quando a Cuneo ripartiranno, presso l’Imperial Dance, i corsi di Ballo & Fitness dedicati a tutte le età dai 3 ai 99 anni.

Nella settimana che va dal 23 al 27 settembre sarà possibile provare tutte le attività del ricco programma giunto ormai alla sua sesta edizione, conoscendo così le new entry nello staff e nei servizi offerti. E’ importante cliccare sul seguente link http://www.imperial-dance.it/landing-page-facebook/ per richiedere una settimana di prova gratuita sui vari corsi in programma a partire da lunedì 23 settembre 2019.

L’Imperial Dance è un’accademia fondata da ballerini Professionisti ex competitori a livello nazionale ed internazionale di alto livello nella Danza Sportiva che partecipano come insegnanti a diversi congressi a livello nazionale e internazionale. Gli insegnanti sono diplomati presso l’associazione Maestri Italiani Danza Sportiva in tutte le discipline di ballo di coppia e di ballo coreografico.

L’Imperial Dance Academy di Cuneo garantisce il risultato grazie metodo “Imperial Dancesport Training” sviluppato negli ultimi 5 anni e che dallo scorso anno ha ottenuto importanti risultati tra i propri partecipanti. Sulla pagina internet http://www.imperial-dance.it/sei-da-imperial/ si possono trovare ulteriori informazioni.

Sempre sul sito internet Imperial Dance è possibile trovare testimonianze di persone che negli ultimi mesi hanno frequentato corsi e lezioni private http://www.imperial-dance.it/opinioni/

"Devi sapere infatti che il 99% delle scuole di ballo Italiane segue un metodo, anzi un “non metodo” che ripercorre più o meno questo schema: un’insegnante, in mezzo alla sala, dando le spalle agli allievi, ti mostra ciò che devi fare. E tu lo devi ripetere, senza consapevolezza, senza capire veramente come gestire quei movimenti, senza capire come guidare una donna o come seguire un uomo" ci racconta il presidente Eros Ghio. "Lo studio congiunto multidisciplinare dei nostri insegnanti, ci ha portati a comprendere che insegnare così non aveva senso e non permetteva ai nostri allievi di imparare realmente e di poter godere dei piaceri del ballo. Noi insegniamo a ballare a chi è pronto per una vita di maggior benessere fisico, emozionale e sociale".





Con il metodo Imperial Dance non esistono persone “NEGATE” e chiunque può imparare a ballare a livello sociale o competitivo. All’Imperial Dance puoi trovare lezioni di diversi livelli, per chi inizia da zero e per ballerini esperti che desiderano migliorare il proprio ballo.

Il Metodo Imperial Dance insegna tutto ciò che rende il ballo completo: saper guidare una donna e saper seguire un uomo, avere un ballo fluido, sinuoso e che si adatta alla tua personalità.





Si consiglia di prendere visione dei corsi in programma per l’anno accademico 2019-2020 cliccando sul presente link:





Per maggiori informazioni su orari e corsi:

sito: www.imperial-dance.it

e-mail: info@imperial-dance.it

telefono: 340-33.11.994







La sede dell'associazione sportiva Imperial Dance è a Cuneo, in Via della Motorizzazione 52/B a Madonna dell'Olmo (clicca per le indicazioni).