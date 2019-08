Buon Ferragosto da Garelli Automobili

Il giorno di Ferragosto è tradizionalmente dedicato alle gite fuori porta con deliziosi pranzi al sacco e, data la calura stagionale, a rinfrescanti bagni in acque fluviali o marine.

In questa estate molto calda, la giornata odierna è anche meta per chi cerca refrigerio in qualche località collinare o montana.

Chi andrà al Santuario di Sant’Anna di Vinadio potrà approfittarne per vedere alcuni modelli di autovetture Suzuki particolarmente adatte a chi ha piacere di avere una macchina per tutte le stagioni con le 4 ruote motrici.





La Concessionaria Garelli Automobili di Borgo San Dalmazzo, Mondovì e Saluzzo augura a tutti i suoi clienti un sereno Ferragosto!





