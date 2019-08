Bra e San Pons unite dalla "Fete de la Moisson"

Prosegue il legame tra Bra e la cittadina francese di Saint-Pons, il borgo dal quale la famiglia Cottolengo partì per raggiungere la città della Zizzola, dove diede i natali al santo Giuseppe Benedetto.



In questi giorni una delegazione braidese sarà nel comune della valle dell'Ubaye, in Alta Provenza, ai momenti protocollari della tradizionale festa che ricorda il periodo di mietitura della segale e che costituisce una delle ricorrenze più sentite dalla popolazione della realtà transalpina, la cosidetta “Fete de la moissons”, ormai appuntamento annuale per molti braidesi.



Come sempre ci saranno pure 5 produttori italiani ( vino, formaggi, salumi. Latte d’asina e zafferano e un banchetto di oggetti realizzati a mano) oltre ad un gruppo musicale che arriverà da Alba e suonerà canti popolari del Piemonte e italiani. Proprio nel nome del Cottolengo è stato firmato un patto d’amicizia con San Pons, il villaggio dell’Ubaye da cui provengono i nonni del Cottolengo.



Domenica 18 agosto alla “Fete de la Moissons”, la festa della mietitura, principale festa del paese francese una delegazione del Comune di Bra, Lino Ferrero, da dieci anni delegato per i rapporti con le città gemellate, l’Assessore Massimo Borrelli insieme ad alcuni produttori della zona e uno dei fautori del gemellaggio Giacomo Berrino oltre a Livio Bramardi.