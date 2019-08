In 20mila al 39° concerto di Ferragosto nei prati di San Lorenzo, tutte le immagini più belle dell’evento più seguito dell’agosto cuneese (FOTO)

Un successo la 39^ edizione del concerto di Ferragosto, appuntamento annuale del 15 agosto cuneese che ha visto protagonista quest’anno i prati del vallone di S. Lorenzo, una conca sciistica a monte dell'abitato di Limonetto.



Una grande partecipazione – si parla di 20mila persone – giunte in valle Vermenagna per ascoltare le note dell’Orchestra Bruni diretta dal maestro Andrea Oddone. Il tutto, come è ormai diventata prassi, in diretta nazionale su Rai 3. L’ora e un quarto di concerto è stata condotta dai giornalisti del Tg regionale Chiara Pottini e Francesco Marini.



Non sono mancati momenti di promozione attraverso immagini suggestive di questo splendido territorio che si affaccia alla vicina Francia e alla Liguria. Proprio per la vicinanza alla Liguria e visto che Limone Piemonte è meta turistica di tantissimi Liguria è stata ricordata la ricorrenza del primo anno del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018.



Intervenuti in diretta spettatori provenienti da Roma che hanno potuto ammirare le “vie romane” presenti in queste vallate, oltre agli interventi istituzionali del sindaco Massimo Riberi e dell’assessore regionale Chiara Caucino in rappresentanza della neo eletta giunta regionale capeggiata dall’albese Alberto Cirio. Ricordato anche il giornalista cuneese Gianfranco Bianco, storico volto del giornale regionale della Rai e grande promotore e presentatore dell'evento che ogni anno promuove le nostre splendide terre alte.