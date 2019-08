Musei aperti a Saluzzo nel giorno di Ferragosto: tutti gli orari di apertura per i visitatori

Nel giorno di Ferragosto, oggi, 15 agosto, a Saluzzo si potrà visitare la Castiglia con il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca, la collezione di arte contemporanea dell'Istituto Garuzzo per le Arti Visive – IGAV e la mostra monografica temporanea “Matteo Olivero. La formazione, i temi, la fortuna” dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19;



Sarà inoltre aperta al pubblico Casa Cavassa dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, l'Antico Palazzo Comunale dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 e Casa Pellico dalle 14 alle 19.



In Castiglia e a Casa Cavassa sono previste visite guidate a partenza fissa alle 11, 15.30, 16.30 e 17.30.



Grazie all’iniziativa “Porte aperte a Ferragosto”, l’ingresso è a tariffa ridotta, fino al 18 agosto.



Nel fine settimana si svolgeranno due iniziative serali: sabato 17 agosto, dalle ore 18, “Una passeggiata al tramonto” con panorama dall’alto della Torre Civica e nei dipinti di Matteo Olivero, in Pinacoteca, percorso nel centro storico e aperitivo conclusivo presso Tasté bistrot con prodotti tipici delle Valli del Monviso, con una proposta anche per i ragazzi. I posti sono limitati, è opportuno prenotare.



Domenica 18 agosto, dalle ore 21.30 si terrà una visita guidata in notturna nel centro storico di Saluzzo con accesso esclusivo alla terrazza panoramica della Castiglia e conclusione del percorso nel Chiostro della Chiesa di San Giovanni.