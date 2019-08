Tutto quello che c'è da sapere per raggiungere il concerto di Ferragosto di Limone Piemonte

Atmosfera di grande attesa a Limone Piemonte in vista della 39esima edizione del Concerto sinfonico di Ferragosto, l'evento di punta dell'estate cuneese che vedrà l'Orchestra Bruni esibirsi quest'anno in località Prati di San Lorenzo a Limonetto.



L'evento, che propone il connubio della musica di altissimo livello con paesaggi montani incontaminati, verrà trasmesso in diretta nazionale TV su RAI 3 e RAI Sat dalle ore 12.45 di oggi, giovedì 15 agosto, con il commento dei giornalisti Francesco Marino e Chiara Pottini.



Il concerto si svolge in una zona montana e da qualsiasi punto di arrivo (con mezzi di trasporto privati, navette e seggiovie) occorre camminare per circa due chilometri su percorsi sterrati: è necessario, perciò, essere in buone condizioni fisiche e indossare abbigliamento e calzature adeguate.



All'evento è prevista una grandissima affluenza, aspetto che rende consigliabile recarsi sul luogo del concerto con adeguato anticipo e che richiederà necessariamente dei tempi di attesa per il deflusso al termine dell'esibizione.



I Prati di San Lorenzo sono raggiungibili a piedi dal centro di Limone, in circa due ore di cammino (8 chilometri con dislivello di 500 metri) o da Limonetto lungo una strada sterrata di due chilometri, percorribile in 30/40 minuti. Per chi non ama le salite, sarà possibile usufruire delle seggiovie Morel, accessibile sia da Limonetto che da Quota 1.400, e Colle di Tenda, da Quota 1.400, per poi proseguire a piedi per circa due chilometri. I ciclisti, invece, potranno salire con la loro mountain bike sulla Telecabina Severino Bottero e raggiungere il concerto lungo un tracciato percorribile in circa due ore e mezza. Il costo del biglietto giornaliero per l'utilizzo degli impianti di risalita è di 8 euro (accesso gratuito per i bambini fino ai 7 anni). Info: www.riservabianca.it.



Si può partecipare alla manifestazione anche viaggiando in treno, sulla linea Torino-Fossano-Cuneo-Limone, che per il 15 agosto prevede diverse soluzioni al mattino, con arrivo a Limone alle 07.20, 08.30, 09.19, 10.28 (si consiglia di verificare i cambi sul sito www.trenitalia.com). Alla stazione di Limone, in concomitanza all’arrivo dei convogli, saranno presenti dei pullman gratuiti, riservati ai possessori di biglietto ferroviario, che li porteranno fino a Limonetto alla partenza della strada sterrata, a mezz'ora di cammino dai Prati del Vallone di San Lorenzo, con servizio di andata e ritorno.



Chi viaggia in auto potrà parcheggiare a Limonetto (fino a esaurimento posti) e in zona Panice Soprana/Quota 1.400. Lungo il tragitto saranno presenti delle pattuglie della Polizia locale per gestire il traffico veicolare e indirizzare le auto verso le aree parcheggio disponibili.



Dal paese di Limone sarà possibile usufruire di un servizio di sei navette gratuite messe a disposizione del Comune di Limone, con partenze dal Piazzale Nord ogni ora (8.00 -9.00 -10.00- 11.00 – 12.00). La partenza dei bus di rientro è prevista per le 15.30.



L’evento è stato organizzato dal Comune di Limone Piemonte in collaborazione con: Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Camera di Commercio di Cuneo, ATL del Cuneese, Ente di gestione Aree Protette delle Alpi Marittime, Trenitalia, CPD Consulta per le persone in difficoltà, i volontari di Limone e Limonetto, Protezione Civile, II° Reggimento Alpini, 112 Numero unico per l'emergenza e 118 Servizio sanitario di emergenza, Protezione Civile, LIFT - Riserva Bianca, Egea energie del territorio, AON Società di brokeraggio assicurativo. Riprese aeree a cura di Eurodrone di Fontanelle di Boves.



ACCESSO DISABILI

Per le persone con gravi disabilità certificate è stato predisposto un servizio di trasporto in minivan o in fuoristrada dal parcheggio degli impianti di Limonetto alla zona del concerto. Tutti coloro che avessero necessità di usufruire di tale servizio sono invitati a contattare l’Ufficio Turistico di Limone P.te qualche giorno prima del concerto per organizzare al meglio la gestione del trasporto.



Per info e aggiornamenti: www.concertodiferragosto.it - Ufficio Turistico di Limone 0171/925281