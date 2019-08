Ferragosto dei Vip: tanta tradizione con concerto, pic nic e grigliate per chi è in Granda, mare e passeggiate per chi è via

Un Ferragosto dominato in Granda dal tradizionale concerto scelto da moltissime persone come meta della giornata, ma anche per molti cuneesi le antiche tradizioni hanno prevalso. Processione, messa e poi gran pic nic hanno spopolato. Abbiamo scelto l'immagine della Processione di Ruata Prato, frazione di Dronero, come copertina dell'articolo per simboleggiare quelle tradizioni che ancora resistono e rendono unica la provincia di Cuneo.

Il vicepresidente Europeo delle Casse di risparmio ESBG e Consigliere dell’Istituto Mondiale delle Casse di risparmio WSBI Beppe Ghisolfi è stato sul Monte Bianco con amici, il presidente di Confcommercio Cuneo Luca Chiapella con la moglie Michela ha scelto il Lago d'Orta. Il giornalista e scrittore saluzzese Gian Maria Aliberti Gerbotto, di ritorno da un viaggio on the road con la figlia Thea e la compagna Manuela, ha approfittato di qualche giorno di vacanza in Riviera per fare una visita al cantante Adriano Celentano, che da anni passa il ferragosto a Bordighera.Elisa Muriale ha scelto Fontanafredda con il fratello per una passeggiata nel bosco.

Il senatore Giorgio Bergesio ha scelto Ferragosto in famiglia, il consigliere regionale Paolo Bongioanni e Mauro Bernardi presidente Atl hanno iniziato a Frabosa Soprana per la sagra della Raschera per poi andare al concerto di Ferragosto, dove hanno raggiunto Nicola Dalmasso della Lift e i tanti amministratori locali presenti:Massimo Riberi Sindaco di Limone, l'assessore regionale Chiara Caucino, i Consiglieri monregalesi della Fondazione CRC a pranzo al ristorante/albergo Miramonti di Frabosa Soprana

Il sindaco di Valdieri Gaiotti ha scelto la famiglia ed il suo comune, Mauro Calderoni a Bagnolo P.te nelle #TerresMonviso con famiglia ed amici, ospiti dei cognati, mentre l'ex assessore di Frabosa Jacopo Denina secondo tradizione è stato al lavoro in farmacia, Bruna Sibille di Bra è nel parco Hoge Veluwe tra passeggiate nel bosco, Il sindaco di Manta Paolo Vulcano con amici in quella che è la sua grande passione il beach volley. Mauro Mantelli, assessore di Cuneo, è in Périgord, verdissima zona della Francia del sud ad est di Bordeaux. Termine del viaggio alle “ dune del Pilat” sulla costa Atlantic. Castel Del Monte e Alberobello, invece di pesche e cipolle ripiene: orecchiette, dolci di ricotta e pesce appena pescato con verdure dell'orto. Il dolce "sacrificio" di un ferragosto pugliese per Fabrizio Biolè - coordinatore provinciale Italia in Comune.

Ferragosto "alle pesca" per Domenico Paschetta, presidente di Ortofruit Italia e Confcooperative Piemonte, che commenta: "Le nostre pesche e nettarine valgono più di ogni cartolina perché rappresentano l'avvio di una tradizione produttiva che - qualche decennio fa - ha reso grande il Made in Cuneo in tutto il mondo. Il mio Ferragosto lavorativo insieme a quello di tanti frutticoltori è dedicato a tutti quelli che oggi vorranno omaggiarci con un morso meritato alla nostra frutta super". Tante ottime idee di consumo dei frutti di stagione possono proprio arrivare dalla rubrica di ricette "MERCOLEDÌ VEG" in pubblicazione ogni mercoledi sulla nostra testata.

Il Cav. Claudio Testa, Direttore Marketing e Commerciale della Biraghi S.p.A. in visita al MIT (Massachusetts Institute of Technology, MIT) è una delle più importanti università di ricerca del mondo con sede a Cambridge, Boston nel Massachusetts (Stati).Il direttore del Saviglianese Valerio Macagno ha scelto Finale Ligure con la famiglia e amici.

Bruno Mellano a Torino alla casa circondariale 'Lorusso e Cutugno' alle Vallette: visita in qualità di Garante dei Detenuti della Regione Piemonte con la Garante dei Detenuti della Citta di Torino, Monica Cristina Gallo. Paola Gula in relax nelle Langhe per le ultime correzioni a “Favola Imbandita “, il suo primo romanzo che uscirà a settembre. Gianni Rinaudo a Vernante con famigliari e amici. Per Carlo Benigni tradizionale appuntamento a casa di amici a Roccabruna. Anche oggi come 365 giorni all’anno il “chiodo fisso” è sempre lo stesso: dare una speranza di vita a chi malato è in lista d’attesa per un trapianto per Gianfranco Vergnano dell'Aido.

Il responsabile marketing del Gruppo Baladin Fabio Mozzone con la moglie Mara Morelli ha scelto Livigno (lago di San Giacomo di Fraele), per il nosto vignettista Danilo Paparelli è un ferragosto trascorso in famiglia nelle nostre montagne della Val Gesso, insieme all’inseparabile Micky, anche perché sono vacanze in parte lavorative per la correzione delle bozze di un nuovo libro che vedrà la luce nelle prime settimane d’autunno. Per i Toppino di Alba il ferragosto è in famiglia a Bergeggi in provincia di Savona, Eva Callipo ha scelto Palese in provincia di Bari, l'architetto Igor Violino nelle processioni marinare, Bruno Rovera e la Joe's Gang saranno al "White Party" dei Beati presso il Country Club di viale angeli.

L’imprenditore Alessandro Garelli, dopo essere rientrato dall’isola privata “Isola di Cavallo” con la moglie Sara e i due figli, si trova a Montecatini Terme per definire alcuni aspetti della prima tappa del tour invernale di LE CIRQUE WTP che porterà in scena lo show TILT, spettacolo che toccherà anche la nostra Provincia, più precisamente ad Alba a fine novembre. Mare e famiglia a Loano per Massimo Barolo, patron della Grande Fiera d'Estate. Dopo le recenti vittorie in materia di Buoni Postali, l'Avvocato braidese Alberto Rizzo trascorre il Ferragosto in Val Maira.

Fata Zucchina Renata Cantamessa é in tour con la Regione Emilia Romagna in quel di Abano Terme. In attesa di scoprire il suo nuovo lavoro editoriale nel prossimo autunno, ci gustiamo le ricette "FELICI & VELOCI" per l'estate della sua cliccatissima rubrica online ogni sabato sulla nostra testata!

IN AGGIORNAMENTO......