Salta il segnale Rai al concerto di Ferragosto da Limonetto e appare una soap di un canale arabo

Piccolo siparietto durante il 39° concerto di Ferragosto nei prati di San Lorenzo di Limonetto. Durante la diretta Rai mentre l’Orchestra Bruni eseguiva la Norma di Vincenzo Bellini, secondo brano in scaletta della giornata, c’è stato un piccolo intoppo tecnico che non è sfuggito agli occhi di alcuni attenti spettatori.



Il segnale Rai si è perso per meno di un minuto e in quel frangente i telespettatori hanno potuto assistere a quella che aveva tutta l’aria di essere una soap opera trasmessa da una canale arabo. Subito dopo una schermata blu (come quella che potete vedere in foto) che avvisava che il segnale era stato temporaneamente perso.



Il problema è rientrato in poco tempo e il resto della diretta è filata liscia fino alle ultime note della marcia trionfale e danza dell’Aida di Verdi.