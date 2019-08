Esodo di Ferragosto e concerto a Limone: lunghe code in valle Vermenagna a partire da Robilante

Grande attesa per il concerto di Ferragosto a Limone Piemonte che avrà inizio fra qualche ora nella capitale della Valle Vermenagna.

Intanto da segnalare lunghe code che partono da Robilante e proseguono fino al semaforo di Vernante in direzione del Colle di Tenda a causa del grande afflusso per l'esodo di Ferragosto verso il mare e per il concerto.

Al momento sul valico transfrontaliero non si registrano particolari intoppi, ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore. Da segnalare anche code da Borgo San Dalmazzo sia in direzione Valle Vermenagna che Valle Stura.