Per il tuo giorno più bello è importante saper coordinare l'abito, l'acconciatura e gli accessori

L’abito da sposa è senza dubbio quanto di più bello, ammaliante, meraviglioso una donna possa avere l’occasione di indossare in tutta la sua vita. Ma attenzione: perché tutto risulti perfetto è fondamentale abbinare il vestito agli accessori; infatti può bastare un minimo dettaglio fuori luogo a rovinare ore di scrupoloso lavoro sartoriale.

Dall’acconciatura ai gioielli, sono tanti gli aspetti di cui tenere conto. Per questo è importante farsi consigliare dai migliori professionisti del settore.

Per esempio, ci si può rivolgere a Nicoletta Santullo e Sabrina Cordini, che proprio in questo 2019 celebrano il decennale da quando, nel 2009, hanno rilevato lo storico Atelier Pesce Maria José di Carcare, oggi noto come Pesce Maria José by SC Atelier Spose. Un marchio da 60 anni sinonimo di qualità e prestigio, non solo apprezzato per il confezionamento di abiti di alta sartoria ma proprio per la capacità di guidare, mano nella mano, tante giovani donne verso il loro giorno più bello.

Abbiamo contattato le titolari di Pesce Maria José by SC Atelier Spose per prendere in esame alcuni degli aspetti più importanti legati a “tutto ciò che circonda l’abito”.

Chiediamo a Nicoletta Santullo, innanzitutto: velo sì o velo no?

Ci risponde: “Un velo per coprire il capo è innanzitutto un simbolo religioso, per cui a chi sceglie un rito civile sarebbe consigliabile non metterlo. Ma oggi tante regole del Galateo sono venute meno, per cui ogni donna è libera di scegliere in completa autonomia se sposarsi con il velo o no. In ogni caso noi, alle nostre spose, consigliamo sempre che sia osservato un perfetto equilibrio tra abito, acconciatura e accessori”.

Abbiamo pronunciato un’altra parola magica: acconciatura. Come cambia il vestito in base al taglio?

“La sposa con il capello corto è sempre un po’ avvantaggiata nel far risaltare l’abito. Un taglio fresco può essere abbinato a linee un po’ più sbarazzine, magari sul corto. In generale l’acconciatura deve seguire la scollatura e viceversa. Un profondo scollo a cuore può essere ben attorniato dal capello lungo e sciolto o semi raccolto. Un vestito con collo e spalline importanti, magari impreziosito da pizzi e ricami, non deve essere soffocato dalla chioma. Per cui meglio un taglio corto o un’acconciatura con capelli raccolti per fare uscire al meglio i dettagli”.

Parliamo di accessori: sposarsi con la pochette è passato di moda?

“Assolutamente no! Anzi: oggi più che mai, considerando che tutte le spose hanno uno smartphone, o che molte adoperano la sigaretta elettronica, può far comodo una borsetta che raccolga tutte queste cose. Sempre più spesso ci viene richiesto di disegnare delle pochette in coordinato con il vestito, in modo da richiamarne materiali e colori”.

Un altro accessorio importante è il gioiello: come abbinarlo con sobrietà per scongiurare l’effetto “albero di Natale”?

“Il gioiello di famiglia al quale la sposa è profondamente legata per ragioni affettive è sempre un classico intramontabile. Certo è che con abiti ricchi di pizzi e strass sconsigliamo gioielli molto vistosi. Ad esempio una scollatura può essere valorizzata da un orecchino pendente oppure da una collana, ma è meglio evitare tutte e due le cose insieme, si diventa ridondanti. Anche in questo caso, se il vestito ha molte decorazioni su collo e spalle meglio optare per un orecchino molto piccolo e discreto”.

Questa era solo una carrellata tra alcune delle tematiche più frequenti, ma se volete davvero essere seguite con cura e passione nel giorno del vostro “Sì”, il modo migliore è rivolgervi direttamente a Pesce Maria José by SC Atelier Spose. E tutto diventerà meraviglioso e indimenticabile.

Pesce Maria José by SC Atelier Spose – via del Collegio, 32 – Carcare – www.atelierpesce.com