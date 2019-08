Videosorveglianza, raccolta rifiuti e non solo: tutte le novità di Briaglia

Inoltre, "abbiamo ottenuto un finanziamento da parte della 'Silva Team' per la sistemazione della rampa da skate e abbiamo avuto conferma del fatto che siamo assegnatari di un contributo di 50mila euro a fondo perduto: verranno spesi per la riqualificazione energetica del Comune, con la sostituzione delle lampade (adotteremo quelle a led) e degli infissi per ridurre i consumi di riscaldamento e per un maggiore comfort, soprattutto nell'ambulatorio medico e nella sala d'aspetto" .

Vi è poi stato "un sopralluogo con la Regione, in località Tetti Ellero, per la richiesta di contributo da noi inoltrata per la frana lungo la strada. Abbiamo in programma, in accordo con Mondovì, la riapertura a senso alternato nel più breve tempo possibile, al fine di venire incontro alle esigenze dei residenti di Pascomonti. I funzionari hanno inviato in Regione una richiesta fondi pari a 25mila euro, utilizzando la legge 38 per la messa in sicurezza; dopodiché, verrà predisposta una richiesta sulla ex legge 18, ora legge 6, per la sistemazione della carreggiata".