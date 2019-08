Colto da malore cade in un vascone edile di un'azienda di carpenteria a Clavesana: muore dipendente di 51 anni

Un uomo di 51 anni, G.F. di Fossano è caduto in un vascone edile dopo aver accusato un malore mentre lavorava nella ditta Poliprogram di Clavesana, azienda di carpenteria.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 12 di oggi, venerdì 16 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Dogliani e i permanenti di Mondovì oltre ad un squadra Saf da Cuneo.

Nell'azienda con sede in corso Vittorio Olcese è giunto l'equipe medico sanitario del 118 che ha constato il decesso di G.F. In loco anche i carabinieri per i rilievi del caso