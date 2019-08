In tanti al funerale di Gianpaolo Belliardo, l'elettricista delle scuole della Provincia morto a 46 anni

E’ morto alla vigilia di Ferragosto, mercoledì 14 agosto, nella sua casa di Dronero il 46enne Gianpaolo Belliardo, elettricista e dipendente della provincia.

Da anni lottava contro un tumore che gli è stato fatale. Come dipendente della provincia Gianpaolo si occupava di manutenzione degli impianti elettrici della scuola della Granda.



Una grande partecipazione del comune di Dronero e dintorni al suo funerale che si è tenuto oggi, venerdì 16 agosto alle 16, presso la chiesa parrocchiale in piazza Don Mattio. Così come partecipatissimo è stato il rosario di ieri sera presso la Parrocchia Santi Andrea e Ponzio in suo ricordo.



L'uomo era noto in paese per la sua manualità e la capacità di restaurare vecchie auto, moto, biciclette e oggetti antichi. Come la vettura d'epoca rimessa a nuovo che oggi era parcheggiata fuori dalla chiesa durante il rito funebre.



Lascia la moglie Carla e i tre figili Giulia, Lorenzo e Simone.