Si è spento a 58 anni il responsabile del distaccamento dei vigili del fuoco di Alba, Oscar Pozzetti

E’ venuto a mancare il responsabile del distaccamento dei vigili del fuoco di Alba, Oscar Pozzetti all’età di 58 anni. E’ morto dopo un lungo periodo di malattia dove comunque non ha mai smesso di interessarsi dell’andamento della sede in cui operano i permanenti albesi che lui presiedeva.

Persona ben voluta da tutta la comunità di Alba era entrato nei vigili del fuoco nel 1983. Collega stimatissimo da tutti gli operatori dei vigili del fuoco ha sempre agito per il bene di Alba e per creare coesione all’interno della caserma. Oscar Pozzetti lascia la moglie. Non sono ancora note le date dei funerali.