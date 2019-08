Noleggio jet privati: non si arresta la crescita del settore

Uno dei pochi settori ad aver mantenuto un trend positivo negli ultimi anni, data la forte richiesta sul mercato, è quello del noleggio di jet privati. Si potrebbe pensare che la fortuna di questo settore sia determinata esclusivamente da persone benestanti, ma vorrebbe dire fornire un’interpretazione parziale del fenomeno.



Prenotare un aereo personale, infatti, risulta essere una scelta tenuta sempre più in considerazione non soltanto da imprenditori, politici e sportivi: sono soprattutto le aziende a usufruire oggigiorno di questo servizio, in quanto permette a manager e dirigenti di sostenere lunghi viaggi di lavoro, magari più volte alla settimana, con un drastico abbattimento delle ore che si perderebbero optando per un volo di linea: basti pensare alle lunghe attese necessarie per fare il check-in o l’imbarco, per riprendere le valigie imbarcate o, una volta atterrati, per ricevere il via libera per poter scendere da parte degli assistenti di volo.

In ambito economico e finanziario il tempo è denaro e usufruire di un noleggio jet privato consente anche di reinvestire il tempo risparmiato, dedicandolo a se stessi, alla propria attività o agli affetti familiari: per questo l’affitto di piccoli aerei privati è un comparto che continua a crescere, nonostante la crisi economica che ha coinvolto un gran numero di paesi negli ultimi anni.



In Italia, un’eccellenza del settore è rappresentata da Fast Private Jet, che mette a disposizione dei propri clienti servizi di noleggio in grado di offrire il massimo comfort, nonché un team di piloti e assistenti di volo altamente qualificato.



Affitta un jet privato su fastprivatejet.com



La prerogativa fondamentale di Fast Private Jet è quella di mettere a disposizione per la clientela mezzi moderni, sicuri e confortevoli, con i quali poter viaggiare in piena tranquillità e far buona impressione sugli ospiti a bordo. Per prenotare un mezzo aereo personale su fastprivatejet.com è sufficiente inserire le date di andata e ritorno del vostro viaggio, le località di partenza e di arrivo e il numero di passeggeri, in modo da avere un riscontro, tramite preventivo gratuito, in brevissimo tempo.



È possibile scegliere tra diverse categorie di velivoli, ognuna con caratteristiche peculiari, legate per esempio alla lunghezza del volo, la quantità di ospiti da imbarcare:



Entry level jet , deputati per un massimo di 5 passeggeri e aventi un’autonomia di tre ore. Ideali per tratte non eccessivamente prolungate;



Light jet , con cabina stretta, può ospitare dalle 6 alle 8 persone;



Midsize jet , la categoria più apprezzata dai consumatori, considerato l’eccellente rapporto qualità prezzo. La cabina larga garantisce un maggior confort, permettendo ai passeggeri di poter stare anche in piedi;



Super midsize jet : più autonomia e ampiezza sono le peculiarità di questa fascia;



Heavy jet : possono contenere una dozzina di passeggeri. Tra le sue skill più appezzate vi sono il wi-fi e il telefono satellitare;



Ultra long race: per destinazioni distanti, ideali per voli intercontinentali, con oltre 13 ore di autonomia;



Vip airliner: riservati a personale reale o di stato, con capacità di volo fino a 19 ore.