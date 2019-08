Ospedaletti: Residenza Regina, un complesso immobiliare ricco di storia e fascino

Un po' di storia

Storia e fascino ammantano la Residenza Regina, un immobile immerso nel verde ubicato in Ospedaletti in Corso Regina Margherita n° 78.

La storia ci riporta agli antichi splendori dell’anno 1860, quando il Dottor Kerel indicò all’Imperatrice di Russia, Maria Alekandronva, di aver trovato in Ospedaletti il luogo più favorito, per cielo sereno, per aria balsamica, per rada sicura, per clima costante, atto a scongiurare l’inverno per sempre.

La dimora nel corso degli anni passò di proprietà in proprietà fino ad essere acquisita dal Gruppo Fiat che la trasformò in un soggiorno vacanze per dipendenti meritevoli. Nel 2000 la struttura fu poi acquistata dalla società GD dell'Ing. Gianfranco De Luigi che attuò una lunga e meticolosa ristrutturazione totale dell'immobile, realizzando nuove fondamenta e solai di cui era priva e prestigiose unità abitative. Le opere sono durate alcuni anni.

Oggi la Residenza Regina è stata suddivisa in bellissimi appartamenti di lusso, rifiniti con materiali di pregio e di nuova generazione come parquet, ceramiche di Valencia, marmi bianchi di Carrara, impianti di riscaldamento/condizionamento ed infissi di primarie aziende del settore. In questa faraonica impresa, oltre alle ingenti risorse impiegate dalla società dell'Ingegnere De Luigi per realizzare la prestigiosa residenza d'epoca, si denota anche un pizzico d'anima nelle opere realizzate che riporta ai fasti di un'epoca speciale. Il complesso dispone di appartamenti di varie metrature comprendenti: ampi soggiorni con angolo cottura, una o due camere da letto con relativi servizi, balconi o terrazzi a seconda del piano, autorimesse, taverne e piscina interna riscaldata.

Ubicato in zona con vincolo paesaggistico, è stato totalmente ristrutturato, riportandolo saggiamente ad un moderno ritorno al passato. Come in tutti i paesi crescono altri edifici, altre abitazioni che riempiono il mercato immobiliare, …la cui stima non può ovviamente essere suscettibile di un confronto valutativo.

Per ulteriori informazioni:

Santandrea luxury houses

+39 3290059003 - +39 0184844843

Uffici in loco C.so Regina Margherita,78. Ospedaletti