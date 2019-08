Un successo il 39° concerto di Ferragosto che si è svolto ieri, giovedì 15 agosto, sul pratone di San Lorenzo nella conca sciistica di Limonetto.

Una grande presenza di pubblico che è salito in quota per assistere al concerto dell'Orchestra Bruni. Nel video alcuni momenti del concerto andato in onda in diretta su Rai 3 e condotto dai giornalisti Chiara Pottini e Francesco Marino del Tg3 regionale.