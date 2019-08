Fontane: domani sera il concerto per don Leo

Alle 21 di domani, sabato 17 agosto, la chiesa di San Bartolomeo in frazione Fontane (Comune di Frabosa Soprana), andrà in scena un concerto in ricordo di don Leopoldo Trentin, scomparso il 29 giugno 2018.

Il concerto, denominato "La musica, specchio della vita", vedrà la partecipazione di Fabrizio Pepino, Vera Anfossi, Michelangelo Pepino e Anna Araghi.