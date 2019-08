Frabosa Sottana: sabato sera lo spettacolo comico gratuito dei "Bella Domanda"

Sabato 17 agosto grande appuntamento con la comicità al Gala Palace di Frabosa Sottana.

La Pro Loco di Frabosa Sottana organizza uno spettacolo (totalmente gratuito) con il duo comico "Bella Domanda", proveniente direttamente da "Colorado Cafè": l'evento inizierà alle 21.30, mentre dalle 20 sarà possibile cenare con un menù a base di ravioli con tre condimenti a scelta (ragù, pomodoro o burro e salvia).

Informazioni e prenotazioni al 339/5928256 oppure mediante la pagina Facebook "Pro Loco Frabosa Sottana".

"BELLA DOMANDA SCIÒ" - Tutta l'irriverente comicità dei 'Bella Domanda' in uno spettacolo di 80 minuti. La quotidianità vista dagli occhi di Mafe Bombi e Paolo Carenzo, sempre sul filo del paradosso e del surreale, della vendetta e del non sense. Con loro può esistere il luogo e il tempo dove i ruoli si ribaltano fino a confondersi e confondere. Chi è la vittima? Chi è il carnefice? Ma soprattutto: ridere, sorridere, sogghignare e pettinarsi, sono sinonimi? Bella Domanda. Due attori di teatro della stessa pasta, quale? Bella Domanda! Si conoscono per caso nel 2012 in un'accademia di doppiaggio frequentata da entrambi; a distanza di un anno, ancora secondo il regime del caso, si trovano a scrivere testi che affinano nei laboratori del Nord Italia. Vincitori dei premi dedicati alla risata: Premio Nebbia 2014, Premio Alberto Sordi, Premio Città di Grottammare 2015. Debuttano in tv nel gioco Rai 'Affari Tuoi' condotto da Flavio Insinna nel 2015; vincono quindi la seconda edizione di 'Eccezionale Veramente' (2017). Partecipano altresì all'edizione numero 19 di Colorado su Italia 1 (2017). La loro comicità poggia sul piano del surreale cercando di cogliere un altro punto di vista della quotidianità. Quel che si sente dire in giro di loro è che amino la situazione comica più della battuta.