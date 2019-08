Revello: quattro giorni di festa in onore di San Rocco

Nella seconda metà di agosto Revello si torna a fare festa con l’appuntamento dedicato a San Rocco. Ecco gli appuntamenti.

Si comincerà sabato 17 agosto, ancora in Piazza San Rocco, il programma prevede alle ore 20 ballo a palchetto con dimostrazione della Scuola di Ballo “Team Arbe” ed esibizione nella varie discipline di maestri ed allievi.

A seguire, Musica a 360° con DJ Camillo,. Dalle 18.30, presso il Bar Butterfly, verrà servito il cassico “Aperispriz”

Domenica 18 agosto, alle 8.30 prenderà il via la Gara alle bocce a terne e dopo la Santa Messa solenne delle 11 ci sarà un aperitivo per tutti in Piazza San Rocco offerto dalla Pro Loco mentre nel pomeriggio – presso la Sala Denina nel Palazzo Comunale andràin scena “Marchese per un giorno”,

Il dopo cena sarà occupato da una serata di ballo liscio sul ballo a palchetto montato in piazza, con l’orchestra Silvano, Barbara e la Band”.

Lunedì 22 agosto, nel pomeriggio, tradizionali giochi e divertimenti per i bambini presso l’ala di Via Giolitti seguiti da una merenda gratis seguiti – alle 21 – da una serata di proiezione di immagini di Fulvio Beltrando e da una serata di ballo liscio su ballo a palchetto con l’orchestra “I Figlio delle stelle”.

Martedì 20 agosto, il Ritorante Bramafam darà vita al Capodanno d’estate con un apericena white style (ed gradito essere vestiti di bianco. E mentre Piazza San Rocco ospiterà una serata di danze occitane con il gruppo Lou Kaskaroto, l’attenzione sarà tutta per il tradizionalmente applaudito spettacolo pirotecnico, sparato nei pressi del Campanile delle ore, grazie all’interessamento economico di Sepo di Faustino Moine, Giletta SpA, Giostrati, Bar Bocciodromo, Bar Fuori Orario, Caffè del centro, Bar Excalibur, Bar del Viale, Bar Butterfly, Bar Stazione, Ristorante Bramafam, Studio Gerometra Paolo Motta, Tipolitografia Nuova Stampa, Pizzeria Mamma Mia, Pizzeria Mivà, Ristorante Mani in Pasta.

Da sabato 17 a martedì 20, stazionerà sulle piazza del paese il Grandioso Luna Park, mentre al Bar Excalibur, hamburger, costine e tanto altro (prenotazioni al numero 0175.759514).