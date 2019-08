Volontari del CRAS di Bernezzo e vigili del fuoco di Dronero al salvataggio di una volpe caduta in un bacino (VIDEO)

L'intervento è durato circa due ore e non si è rivelato facile, specie per il caratterino della "paziente", ma è comunque stato completato con successo.

Il soggetto in questione è una volpe, scivolata qualche giorno fa in un bacino irriguo non protetto nella zona di Dronero (dove nel recente passato, già con la stessa dinamica, era affogato un gatto).

L'allarme è arrivato prima di tutto al CRAS di Bernezzo, i cui volontari si sono precipitati sul posto, constatando però la loro impossibilità a calarsi in sicurezza all'interno del bacino: necessario è stato, quindi, contattare i vigili del fuoco.

La squadra di Dronero inviata sul posto ha quindi operato con corde e reti, cercando di trarre in salvo l'animale, tutt'altro che collaborativo. Una volta afferrata la volpe, però, è stato semplice farle lasciare il bacino e affidarla alle cure del CRAS; la liberazione è avvenuta il giorno successivo.