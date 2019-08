Borgo San Dalmazzo: in manette un uomo che importunava alcune residenti di via Arno

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo San Dalmazzo hanno tratto in arresto in flagranza di reato di resistenza a pubblico ufficiale un soggetto italiano residente nella zona.

La richiesta di intervento giunta da alcuni residenti della zona di Via Arno tramite 112 alla Centrale Operativa della Compagnia ha consentito di dirottare immediatamente sul posto alcuni equipaggi, dove la persona successivamente tratta in arresto stava importunando alcune donne residenti nella zona, una delle quali anche in stato di gravidanza.

Giunti sul posto i militari sono stati immediatamente aggrediti con violenza dal soggetto e solo dopo non poche difficoltà sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in caserma.

Una volta portato presso gli uffici della Compagnia l'uomo ha continuato a spintonare i militari operanti obbligandoli a far intervenire personale del 118 per le cure del caso. Dopo gli accertamenti di rito il soggetto è stato quindi dichiarato in stato di arresto e condotto presso la casa circondariale di Cuneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.