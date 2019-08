Novità a Rivoira di Boves: il 30 agosto scatta "la corsa di San Grato"

La Festa patronale di San Grato e 2^ Sagra della Patata della Bisalta si arricchiscono di un nuovo evento: la 1^ edizione della corsa podistica che percorrerà le vie paesaggisticamente più suggestive della frazione bovesana fino al lago artificiale di tetto Molettino.

L’iniziativa è promossa da “Rivoira, terra di vita” e dall’associazione “Boves run” (omologata UISP) ed è aperta a tutti coloro che hanno il desiderio i “mettersi in gioco” in una gara non competitiva di 6 km. Il ritrovo è previsto alle 18,30 davanti alla Chiesa di Rivoira e la partenza alle ore 19,30.

Il costo dell’iscrizione è di 6 euro comprensivo di cena a fine gara nel contesto di “Rivoira, by nigth” con il seguente menù: hamburger, salsiccia, patatine fritte, dolce ed acqua. Per chi partecipa solo alla corsa è previsto il costo simbolico di 1 euro. Premi per i gruppi più numerosi. E’ garantito servizio medico.

Alle 19,00, gara speciale per i più piccoli. Un’opportunità di conoscere il territorio rivoirese con le sue peculiarità in un ambiente preservato, a stretto contatto con le produzioni agricole tipiche. Insomma una bella iniziativa alla quale possono partecipare davvero tutti! Per informazioni tel. 3475839384