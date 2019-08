I Conti Falletti aprono le porte dei giardini a Villafalletto per una giornata all'insegna del benessere

Evento a Villafalletto in programma per domenica 25 agosto allo scopo di riportare attenzione alla bella Piazza Falletti.



L’evento avrà luogo, appunto, in Piazza Falletti e nei Giardini dei Conti Falletti dalle 14 alle 20 e vedrà la Partecipazione della Banda Musicale C.C. Falletti, che alle 15 suonerà davanti al Palazzo.



Ci saranno in piazza diversi sport da provare tra cui le attività che durante l’anno sono proposte nel paese, tra cui: zumba, calcio, mini basket, pallavolo, yoga, tai chi chuan, e altro.



I Conti Falletti apriranno le porte del loro Palazzo al pubblico e all’interno dei giardini saranno allestiti degli stand con prodotti locali e alcuni gaezebi dove si posizioneranno esperti del settore del benessere naturale, e si potranno trovare: trattamenti olistici, massaggi, osteopatatia, tecniche di meditazione, tecniche corporee, cosmesi naturale e altro.