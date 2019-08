Maratona fotografica a Chiusa Pesio per la festa patronale "Ciusa Duvarta"

Domenica 25 agosto in occasione della festa patronale "Ciusa Duvarta" a Chiusa di Pesio, il Comune con l'Ecomuseo dei Certosini organizza una maratona fotografica. Non sarà necessario correre, ma scoprire, esplorare e fotografare la Valle Pesio e il patrimonio naturalistico, storico e culturale che essa custodisce.



La maratona sarà divisa in due tappe in ognuna delle quali verranno consegnati 3 temi che i partecipanti dovranno interpretare tramite le loro fotografie. La partecipazione è gratuita e sono ammessi tutti i tipi di dispositivi (smartphone, tablet, reflex, compatta etc.).



Per i migliori scatti sono in palio fantastici premi tra cui una cena per due persone unita all'accompagnamento cicloturistico con operatori certificati sui percorsi dell'Ecomuseo dei Certosini, oggetti di artigianato locale e prodotti del territorio, tutto gentilmente offerto dalle attività che collaborano con l'Ecomuseo per la valorizzazione della Valle.



Per iscriversi è necessario consultare il regolamento e compilare il modulo di iscrizione disponibile presso l'ufficio turistico di Chiusa di Pesio, oppure scaricarli online dalla pagina facebook “Ecomuseo dei Certosini in Valle Pesio” e allegare il modulo compilato all’indirizzo e-mail: serviziocivilechiusapesio@gmail.com. Sarà anche possibile iscriversi in giornata al momento della partenza.