San Michele Mondovì, il culto di San Magno e i drappi per i cavalieri

San Michele Mondovì si appresta a celebrare, come di consueto, San Magno. Le celebrazioni sono in programma domenica 18 agosto, che prenderanno il via con la Santa Messa delle 11 nella cappella dei Santi Antonio e Magno, la cena delle 20 di fronte al ristorante del Peso e la musica sotto le stelle di Enrico e Gianpiero.