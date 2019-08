Tornano le proiezioni all'aperto in luoghi e modalità inconsuete con i Cinedehors di Fossano

Anche per questo 2019 sarà coinvolto tutto il territorio piemontese e non solo.

Tutte le info e aggiornamenti su cinedehors.it



Ecco il programma della settimana dal 19 al 25 agosto:



− Lunedì 19/8 si conclude l'edizione fossanese 2019 di Cinedehors con una doppia proiezione in Cascina Sacerdote. Alle 21.30 i film proiettati saranno due: THIS MUST BE THE PLACE e per i più piccoli SING. E' necessario portarsi la sedia;



− Martedì 20/8 la grande rassegna cinematografica del #BaladinOpenGarden di Piozzo (CN) prosegue con la proiezione de DUE SOTTO IL BURQA alle ore 21.30. Ad accompagnare la pellicola per Cinema&EasyFood ROTI DE PORC E CHOU;



− Giovedì 22/8 alle 21.30 si chiude CINEMA IN PIAZZA a Moretta (CN) con la proiezione in Piazza Umberto I della commedia I PINGUINI DI MISTER POPPER;



− Venerdì 23/8 riprende la rassegna di Asti con la proiezione alle 21.30 di UN BACIO in Via Garibaldi. Dalle 20 aperitivi e cura del Bar Liberty. La serata è sostenuta e promossa da Unicef e AstiPride.



− Sabato 24/8 continua CINEMA D'AGOSTO IN PIAZZA a Crevalcore (BO) con la proiezione alle 21.30 di un grande classico: A QUALCUNO PIACE CALDO.



Cinedehors: il cinema dove non te lo aspetti! Cinema gratuito!



#PortaLaSedia!