Tour di sette tappe tra Puglia, Basilicata e Calabria con il gruppo ciclistico San Paolo di Cuneo

Il gruppo ciclistico San Paolo di Cuneo effettuerà dal 14 al 21 settembre un tour di sette tappe sulle strade di Puglia, Basilicata e Calabria, per un totale di 746 km. con dislivello totale m. 11.500; i ciclisti saranno affiancati da due validi collaboratori alla guida di un furgone, attrezzato per trasferimento biciclette, trasporto bagagli da una tappa all’altra e proposta ai ciclisti del pasto meridiano “on the road”.



Raggiunta Bari in treno, sabato 14 in mattinata il gruppo partirà per Matera, 60.000 abitanti, 401 m. slm, dopo 65 km. e 689 m. di dislivello; il rione “Sassi” della città nel 1993 è stato riconosciuto “patrimonio dell’umanità” dall’Unesco.



Con partenza dalla capitale europea della cultura 2019, domenica 15 verrà raggiunta, dopo 137 km. e 2.170 m di dislivello, la città di San Severino Lucano (PZ), 1.500 abitanti ad 877 m slm, cittadina arroccata nel cuore del Parco Nazionale del Pollino.



Lunedì 16 il gruppo partirà dal capoluogo del Pollino e dopo 111 km (dislivello m. 1.840) arriverà a Praia a Mare (CS), cittadina di 6.600 abitanti affacciata sulla costa del Mar Tirreno.



La quarta tappa, martedì 17 settembre, 109 km. (dislivello m. 1.030) al termine di un percorso costiero sul mare, porterà il gruppo ad Amantea (CS), città di 14.000 abitanti, di origini greco – bizantine ed arabe; a questi ultimi si deve l’attuale denominazione (“Al Manthiah” in arabo significa “la rocca”).



Mercoledì 18 verrà raggiunta, con 120 km. (dislivello m. 2.910) di un impegnativo tracciato, la città di San Giovanni in Fiore (CS), 1.049 m. slm, cittadina di 17.000 abitanti, il più esteso centro abitato della Sila, che deve il proprio nome all’abate Gioacchino da Fiore (1130 – 1202) che istituì sul finire dell’anno 1100 la sua comunità religiosa attorno alla Abbazia Florense, uno dei più grandi edifici religiosi della Calabria, accanto al quale nacque l’attuale insediamento urbano.



Giovedì 19 settembre il gruppo, a seguito di 102 km. (dislivello m. 1.000), pernotterà a Soverato (CZ), 9.000 abitanti, sul mar Jonio, nella parte sud del Golfo di Squillace.



L’ultima tappa, prevista venerdì 20 settembre, terminerà a Tropea (VV), 61 m. slm, dopo 103 km.(dislivello m. 1.900); la città, 6.200 abitanti, si divide in due parti: la superiore, dove si trova la maggior parte della popolazione e dove si svolge la vita quotidiana del paese ed una inferiore, denominata “Marina”, che si trova a ridosso del mare e del porto.



Sabato 21 il gruppo farà ritorno a Cuneo in aereo da Lamezia Terme.