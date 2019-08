Tradizione e innovazione per la Festa dell'Assunta di Vernante

Finale con il botto, oltre che con i botti, ai festeggiamenti dell’Assunta a Vernante. La tradizionale festa che la cittadina cuneese dedica alla sua Madonnina si concluderà domenica 18 agosto in una escalation di eventi. La festa ha come registi temporanei i quattro massari Lorena, Marco, Romina e Mirco che quest’anno hanno incominciato l’incarico affidato loro dal parroco.



In realtà tutta la comunità si fa carico della buona riuscita di una festa che da anni inizia il primo agosto e che intrattiene, coinvolge e appassiona villeggianti e numerosi turisti con spettacoli, appuntamenti gastronomici, gare, musica, escursioni, balli intercalati a funzioni e riti religiosi. Un’alternanza armoniosa di sacro e profano che ha il suo apice nella processione notturna della vigilia di ferragosto, quando il viaggio del trono della Madonna dal Santuario alla chiesa parrocchiale viene illuminato dallo spettacolo pirotecnico e dai fuochi che sui fianchi delle montagne mostrano la fede verso la Madre dei cieli.



La giornata di ferragosto ha visto, oltre alle funzioni religiose, un intrattenimento pomeridiano allietato dalla banda musicale di Robilante durante il quale sono stati assegnati i ricchi premi della Lotteria dell’Assunta. Molti sono stati già consegnati ai fortunati vincitori, mentre rimane ancora sconosciuto il destinatario dell’ambito primo premio, una Toyota Yaris che ha fatto bella mostra di sé all’ingresso del paese per tutta la durata dei festeggiamenti. Vi invitiamo quindi a controllare se i vostri biglietti sono stati estratti, potete farlo on line o concedervi ancora un po’ di fresca serenità nel verde della Val Vermenagna e andare a controllare di persona.