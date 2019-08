Pranzo pro Africa organizzato dall'Avis di Moretta presso il parco del Santuario

Domenica 8 settembre presso il parco del Santuario di Moretta pranzo di solidarietà organizzato dall’Avis. Per i donatori il pranzo sarà gratuito. Per famigliari e simpatizzanti offerta libera.



Offerta libera per sostenere il gruppo dei volontari morettesi che da anni opera in Burkina Faso nel villaggio di Roulou.



Per prenotazioni e informazioni: Laura Notario 347 7350050 oppure presso il B&B di Barbara Bargiano.