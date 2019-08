Torino Spiritualità fa tappa ad Alba: quattro incontri a settembre

Torino Spiritualità torna ad Alba, per riflettere sulla ricerca della Verità, sempre negazione di qualcos’altro, risposta a una domanda che implica i due monosillabi “sì” e “no”, capaci di poteri senza limiti. Gli appuntamenti albesi sono "Le Verità che ci circondano", realizzati in collaborazione con Associazione Corale Intonando e Città di Alba, con il contributo di Banca d’Alba.

Enzo Bianchi è la voce che inaugura la manifestazione, sabato 15 settembre, ore 18.30 (Teatro Sociale G. Busca, piazza Vittorio Veneto 3), con la lezione "Le Verità della vita", viaggio tra le scelte e consapevolezze che rendono la nostra vita compiuta e la definiscono.

Venerdì 21 settembre, ore 21, è la volta di Mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, che al Cortile della Maddalena (Sala Beppe Fenoglio, via Vittorio Emanuele 19), ragiona su "Verità d’arte". Infatti, nella sua ricerca della verità, l’artista deve escludere dalla propria azione i compromessi che limitano la sua libertà. È questo il fattore comune a qualsiasi tipo di espressione artistica: l’astrazione dal proprio contesto e lo sguardo rivolto fuori dalla caverna nella quale gli uomini sono intrappolati.

Il teologo Vito Mancuso è l’ospite di giovedì 27 settembre, ore 21 al Teatro Sociale G. Busca (piazza Vittorio Veneto 3), con la lezione “Ego sum via, veritas et vita” (GV. 14,6). La Verità che salva tutti, lezione che prende l’abbrivio dall’apparente chiusura del messaggio di salvezza cristiano, che passa solo attraverso Gesù, in cui si nasconde l’apertura di una possibilità enorme per l’uomo: al contrario delle “ermetiche” verità della filosofia, la porta è aperta per tutti, a partire da coloro che la società ancora oggi esclude, come poveri, ammalati, emarginati, co-protagonisti del Vangelo.

Infine, Maria Rita Parsi, venerdì 28 settembre, ore 21, al Teatro Sociale G. Busca, affronta il tema dell’educazione. È La cura dei “no”, perché se è risaputo che un genitore, per educare il proprio figlio, è costretto a dare dei limiti, è altresì interessante ribaltare la prospettiva: spesso, infatti, i figli tendono ad appiattirsi e adagiarsi sulle certezze che derivano dall’accondiscendenza dei genitori, o a rifiutarne l’oppressione derivante da una rigida e perenne negazione.

La presentazione degli eventi albesi avrà luogomercoledì 4 settembre, alle ore 18, presso la Sala consiliare Teodoro Bubbio all'interno del Palazzo comunale, in piazza Risorgimento.

Ingresso singolo incontro 6 euro. Per informazioni: info@intonando.com, biglietteria ad Alba: Libreria San Paolo (via Vittorio Emanuele 30/a) e Libreria La Torre (via Vittorio Emanuele, 19).