Inaugurata la pista da ballo della Pro Loco bovesana

La Pro Loco bovesana ha invitato all'inaugurazione della sua nuova pista da ballo, rimandata a Sant’Eligio, per le minacce di maltempo, acquistata grazie ai contributi della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo e della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves, Banca di Credito Cooperativo. Il momento è stato fissato nel tardo pomeriggio di giovedì 8 agosto, in frazione San Mauro, all’inizio della festa locale, dedicata a San Donato, con momento conviviale, buona presenza di autorità e pubblico.

Così il presidente, Fabio Secondo Dutto: "La pista va a sostituire la vecchia struttura utilizzata negli anni scorsi, nell’ultimo decennio, ormai rovinata. Sarà a disposizione di tutte le realtà bovesane che ne richiederanno l'utilizzo. Dopo la frazione San Mauro è stata spostata a Castellar, per la patronale dell’Assunta. Sarà a Boves per San Bartolomeo”.

Quindi, i ringraziamenti agli sponsor e a tutti i collaboratori (inclusa l’Amministrazione comunale, che "ci ha supportati e sopportati"), vedendo questa realizzazione come un segno tangibile della sua gestione della Pro Loco, giunta al termine dopo tre anni, confermando la decisione di non ricandidarsi a inizio anno prossimo, come, pare, una buona parte del gruppo dirigente che ha portato avanti l’Associazione in questi anni, affiancandolo (ad esempio, il rosbellese Bruno Gastinelli, "Mumo").

Soddisfazione è stata espressa dalla Amministrazione comunale, per bocca di Raffaella Giordano, consigliera delegata a manifestazioni, cultura e turismo, cui il sindaco Maurizio Paoletti ha ceduto la parola.

Michelangelo Pellegrino ha ricordato la politica della attuale Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, fatta di "contributi a pioggia, tanti, magari non grossissimi, ma senza escludere le molte, attive, realtà della Provincia"(accennando a recenti 3 milioni di euro su 835 progetti).

Michele Baudino, del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves, Banca di Credito Cooperativo, ha ricordato il profondo legame con il territorio locale del suo Istituto, sottolineando l’importanza delle feste locali sia come promozione del territorio che come fattore di aggregazione di gruppi e Comunità.

Nella benedizione finale il parroco di Boves, don Bruno Mondino, ha esortato, tra le preghiere, alla pace "con gli altri e con se stessi".