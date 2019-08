A Racconigi, l'ultimo weekend di agosto è ricco di appuntamenti

L'ultimo fine settimana di agosto apre agli eventi del Settembre Racconigese. Si inizia con i Festeggiamenti del Borgo Macra, che dal 23 al 26 agosto porteranno musica e divertimento e riuniranno gli appassionati di Vespe e Ape Piaggio così come gli amanti di fuochi d'artificio in un programma molto ricco.

Il 25 agosto è la giornata in cui si concentrano gran parte degli eventi, cominciando con le strade di Racconigi invase dalle bancarelle del Mercatino Trovarobe, ottima occasione per scoprire la città. Il Comitato Festeggiamenti Borgo Macra propone l'ascesa in Mongolfiera per scoprire la città dall'alto e la salita sull'Albero della Cuccagna per mettere alla prova le vostre capacità. La settecentesca Tenuta Berroni apre le porte del parco e dell'elegante villa al pubblico con visite alle ore 15 e alle ore 17 accompagnate dalla Contessa Alessandra Castelbarco Visconti e una particolare proposta di visite-laboratorio per le famiglie con bambini dedicata alle storie del bosco ore 16 e ore 18; la prenotazione è obbligatoria: tel.345/9768297 – e-mail: visite@tenutaberroni.it. Il Museo della Seta sarà aperto con il consueto orario: 10-12.30 e 14.30-17, per far scoprire i 400 anni della produzione di filato di seta a Racconigi. Il Centro Cicogne e Anatidi sarà regolarmente aperto dalle 9.30 alle 19 e proporrà alle ore 16 la visita con l'esperto inclusa nel biglietto d'ingresso. Sarà possibile visitare il Castello di Racconigi con le guide dell'Ufficio Turistico con gli orari d'ingresso alle 11 – 14.30 – 16. Il 26 agosto chiuderà il fine settimana lo spettacolo pirotecnico alle ore 21.

Per informazioni: Ufficio Turistico di Racconigi: tel. 392/0811406 – e-mail: visitracconigi@gmail.com.